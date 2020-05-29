РИАМО - 29 мая. Монолитные работы на станции «Улица Народного Ополчения» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершились на 80%, в скором времени конструкции будут готовы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На сегодня из запланированных по проекту 28 тысяч кубометров монолитного железобетона готовы уже 22 тысячи - это почти 80% готовности основных конструкций станции», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что сейчас ведется обратная засыпка котлована и гидроизоляционные работы в зоне платформы будущей станции, осталось завершить работы по заливке монолита вестибюля станции и создать задел для пересадки на будущую станцию «Проспект Маршала Жукова», которая расположится на будущей Рублево-Архангельской линии.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что строительство ведется в условиях максимального совмещения фронтов работ. Кроме монолитных, уже ведутся отделочные работы, а также началось устройство инженерных систем.

По его словам, станции «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская» входят в состав первого пускового этапа западного участка БКЛ протяженностью 5,5 километров, который интегрируют с действующей станцией «Хорошевская».

«Сегодня на строительстве этого участка трудится порядка 1,7 тысячи человек, работы здесь планируем завершить в декабре текущего года», - отметил Кравцов.

Станция «Улица Народного Ополчения» появится в центре района Хорошево-Мневники вдоль проспекта Маршала Жукова у пересечения его с улицей Демьяна Бедного. Там будет два подземных вестибюля с выходами на обе стороны проспекта Маршала Жукова и улицы Демьяна Бедного, к остановочным пунктам наземного городского пассажирского транспорта, жилой и общественной застройке.

Общая протяженность БКЛ составит 70 километров. Новое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза.