РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 мая. Щелковский городской парк культуры и отдыха открыли для посещения, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева в пятницу возобновляют работу парки Подмосковья.

«Зона для прогулок снова доступна для жителей округа. Однако обязательным условием посещения парка является ношение медицинской маски», - говорится в сообщении.

На данный момент все детские, спортивные площадки и беседки остаются закрытыми. Эти требования направлены на соблюдение мер безопасности и недопущение распространения коронавируса.





