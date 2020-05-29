РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. В шести домах на улицах Кирова и Парковая в подмосковном Подольске третий день нет холодной воды в связи с аварией на сетях водопровода, жители могут пользоваться водой из бочки, сообщается на сайте МУП «Водоканал».

«Уважаемые жители! С 03:00 27 мая в домах №№56А, 58А, 58Б на улице Кирова и №№55Б, 57Б, 57В на улице Парковая отключили холодное водоснабжение в связи с аварией на сетях водопровода. Ремонтные работы планируется завершить до 20:00 29 мая, после чего холодное водоснабжение будет восстановлено», - говорится в сообщении.

Бочку с питьевой водой установили на улице Кирова вблизи дома №58А. В случае нарушения сроков жителей просят обращаться в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефону: 8(496)754-00-53.