РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мая. В подмосковном Красногорске с подтоплениями борются бригады дорожных служб, водоканала и девять единиц техники, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В пятницу до 21:00 в Подмосковье ожидается сильный дождь c грозой, град, усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. В течение дня в Красногорске идет сильный дождь.

«По прогнозам синоптиков, в течение дня выпадет половина месячной нормы осадков. Для оперативного устранения подтоплений в муниципалитете работают бригады дорожных служб совместно с АО «Водоканал» и 9 единиц спецтехники», - говорится в сообщении.

Сообщить о подтоплении можно в Тelegram-чате «Будет Чисто», а также по телефонам ЕДДС: 8(495)562-72-30, 8(495)563-79-32 и Единой службы спасения: 112.

«Уважаемые жители, не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны!» - заключается в материале.