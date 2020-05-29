РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. В микрорайоне Климовск Подольска начали ремонт асфальтового покрытия на улице Заводская, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 29 мая начались работы по ремонту асфальтового покрытия на муниципальном участке дороги и тротуаров на улице Заводская. В настоящее время подрядная организация «ГригСтрой» проводит работы по демонтажу старого бордюрного камня на тротуарах», - говорится в сообщении.



В рамках муниципального контракта планируют отремонтировать существующие тротуары от проходных КСПЗ до детского парка. Тротуары поднимут над уровнем газона. Также демонтируют старое и уложат новое асфальтовое покрытие проезжей части.