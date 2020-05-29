РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мая. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали в Реутове мужчину по подозрению в краже велосипеда у местного жителя, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестный из тамбурного помещения дома, расположенного на улице Проспект Мира, похитил его велосипед. Сумма ущерба составила 38 тысяч рублей.

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан и доставлен 39-летний ранее неоднократно судимый местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.