РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мая. Парки подмосковного Красногорска открыли для посетителей с 29 мая, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе с 29 мая снимается ряд ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Режим повышенной готовности в Подмосковье продлили до 14 июня.

«Парки Красногорска открыты для посещения. С нетерпением ждем хорошей погоды», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что ограничений по времени прогулок не будет, но детские и спортивные площадки пока остаются закрытыми.