РИАМО - 29 мая. Летом москвичи смогут воспользоваться прокатом электрических самокатов, сейчас из 2,6 тысячи, в течение сезона их будет становиться больше, для поездки нужно иметь при себе пропуск, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В этом сезоне москвичи смогут воспользоваться порядка 6 тысячами велосипедов на 629 станциях проката. Важно обязательно надевать перчатки или после завершения поездки обрабатывать антисептиком руль, ручки тормоза и другие части велосипеда. Также регулярно дезинфицировать велосипеды и самокаты будут операторы проката.

«В этом сезоне такой транспорт будет особенно популярен, кто-то <…> совсем откажется от личного автомобиля и выберет велосипед или самокат. Так мы смогли бы дольше поддержать хорошую экологическую обстановку», – сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что с 1 июня велопрокат и прокат самокатов станет доступным для всех, при этом для курьеров и волонтеров велопрокат по-прежнему будет бесплатным. Для остальных пользователей тарифы останутся такими же, как и в прошлом году. Для совершения поездки на электрическом самокате или велосипеде необходимо иметь при себе цифровой пропуск.

Сервис проката самокатов впервые заработал весной 2018 года. За два сезона пользователи совершили свыше 540 тысяч поездок. Сегодня общий парк операторов составляет более 2,6 тысячи самокатов. В этом сезоне планируется запуск еще двух операторов, тогда общее число самокатов вырастет до 6 тысяч, а общее число поездок – до 1 миллиона.