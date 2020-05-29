РИАМО - 29 мая. Из-за неблагоприятного прогноза погоды в Москве и Подмосковье по распоряжению первого заместителя генерального директора-главного инженера Дмитрия Гвоздева в «Россети Московский регион» введен режим повышенной готовности, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В регионе прогнозируют выпадение большого количества осадков и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

«443 бригады в составе 2 291 человека и 2 726 единиц спецтехники готовы к ликвидации последствий непогоды и восстановлению электроснабжения потребителей», - говорится в сообщении.

В готовность приведены 122 передвижные электростанции общей мощностью 35 071 киловатт. В случае необходимости энергетики оперативно подадут электроэнергию на социально значимые и жизненно важные объекты столичного региона на период проведения ремонтно-восстановительных работ.