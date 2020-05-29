РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мая. Жители подмосковных Люберец могут научиться рисовать морской пейзаж на мастер-классе Красковского культурного центра онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В социальных сетях Красковского культурного центра размещен видео мастер-класс по изобразительному искусству «Морской пейзаж». Мастер-класс в технике правополушарного рисования подготовила член союза художников Москвы, руководитель студии «Ты - мастер» Красковского культурного центра Елизавета Мамонтова», - говорится в сообщении.

Для занятия участникам понадобятся бумага, гуашь, кисти, влажные салфетки и вода. Видео доступно в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram: https://vk.com/kraskovo_kkc, https://www.instagram.com/kraskovo_kkc/.