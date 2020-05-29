Что откроют в Москве с 1 июня

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Первыми возобновят работу прачечные и химчистки, мастерские по ремонту одежды и обуви, а также организации, которые оказывают другие бытовые услуги. На этих предприятиях не предполагается длительного контакта сотрудника с клиентом, поэтому на них проще обеспечить безопасность и соблюдение санитарных норм. Всему персоналу и посетителям необходимо носить медицинские маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Также откроются и непродовольственные магазины, в том числе гипермаркеты. Для их посещения жителям столицы понадобится электронный пропуск лишь в том случае, если торговые точки не находятся в шаговой доступности.

Кроме того, заработают ярмарки выходного дня. Первые из них откроются в следующую пятницу, 5 июня.

Возобновят свою деятельность и автосалоны – посетить их можно с 1 июня. Для них действуют те же требования безопасности, что и для продуктовых магазинов.

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