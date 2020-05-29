Что откроют в Москве с 1 июня

Второй этап смягчения ограничений
В Москве продолжает действовать режим повышенной готовности – его продлили до 14 июня. При этом, благодаря улучшению эпидемиологической обстановки, в столице стало возможным начать второй этап смягчения введенных ограничений.
Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня откроются непродовольственные магазины и часть предприятий, работающих в сфере услуг. По его словам, устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом позволяет приступить к снятию ограничений, однако открывать все учреждения, осуществляющие свою деятельность в этой области, пока рано.
Что откроется с 1 июня
Первыми возобновят работу прачечные и химчистки, мастерские по ремонту одежды и обуви, а также организации, которые оказывают другие бытовые услуги. На этих предприятиях не предполагается длительного контакта сотрудника с клиентом, поэтому на них проще обеспечить безопасность и соблюдение санитарных норм. Всему персоналу и посетителям необходимо носить медицинские маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.
Также откроются и непродовольственные магазины, в том числе гипермаркеты. Для их посещения жителям столицы понадобится электронный пропуск лишь в том случае, если торговые точки не находятся в шаговой доступности.
Кроме того, заработают ярмарки выходного дня. Первые из них откроются в следующую пятницу, 5 июня.
Возобновят свою деятельность и автосалоны – посетить их можно с 1 июня. Для них действуют те же требования безопасности, что и для продуктовых магазинов.
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Что пока останется закрытым
На втором этапе смягчения ограничений парикмахерские и салоны красоты будут закрыты. По словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, им разрешат открыться, когда не будет наблюдаться рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом.
Кинотеатры, театры и музеи тоже в ближайшее время не заработают, как и фитнес-клубы. Зато с 1 июня москвичи могут заниматься спортом на свежем воздухе – выходить на улицу для этого разрешено до 9:00.
Не откроются и рестораны – они продолжат работать в режиме доставки.
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