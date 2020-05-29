РИАМО - 29 мая. В результате пандемии коронавируса жители РФ станут чаще пользоваться личным транспортом и реже общественным, сообщил журналистам в пятницу заместитель генерального директора государственного аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.

«Во всем мире признается, что автомобиль меняет свою роль. <...> Сейчас это еще и средство защиты от коронавируса. Мы спрашивали россиян, когда все откроется и вам придется ехать на работу, каким транспортом вы воспользуетесь. <...> Люди будут отказываться от метро и маршрутных такси, общественного транспорта в пользу личных автомобилей», - сказал Аймалетдинов.

Он отметил, что если раньше была тенденция к отказу от личного транспорта в пользу метро или автобусов, то теперь из-за коронавируса прогнозируется обратный эффект. Это может повлечь за собой увеличение пробок на дорогах.

Согласно исследованиям НАФИ, каждый второй водитель признается, что отвлекается за рулем. Это замечают за собой 61% мужчин от 18 до 34 лет, а также 55% родителей детей до семи лет.

Чаще всего водители отвлекаются на разговор с пассажиром, слушают музыку в салоне. Кроме того, пользуются смартфоном в пробках при медленном движении, а также разговаривают по телефону.

«Каждый второй водитель считает, что его действия абсолютно безопасные. И это отвлечение внимания на смартфон ни к каким последствиям привести не может», - добавил Аймалетдинов.

Прямо сейчас в России стартует социальная кампания «Внимание на дорогу!», которая призвана объяснить всем участникам дорожного движения, в том числе и пешеходам, важность сохранения концентрации при вождении, а также при переходе проезжей части.

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29 МАЯ

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