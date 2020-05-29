РИАМО – 29 мая. Исполнительница одной из главный ролей фильма «Москва слезам не верит» актриса Наталья Вавилова заразилась коронавирусом, сообщает Газета.ru.

«От Covid-19 скончался муж Вавиловой, режиссер Самвел Гаспаров», - говорится в сообщении.

Наталье Вавиловой сейчас 61 год. В фильме «Москва слезам не верит» она сыграла одну из главных героинь — Александру.

Вавилова и Гаспаров познакомились на премьере фильма в 1979 году и вскоре поженились.

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29 МАЯ

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