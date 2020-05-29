РИАМО - 29 мая. Более 55,5 тысяч транспортных карт «Стрелка» купили пассажиры «Мострансавто» на автовокзалах и автостанциях предприятия, а также у водителей автобусов с 20 апреля, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Около 65% карт пассажиры купили у водителей. Стоимость карты «Стрелка» — 100 рублей, из которых 80 рублей — залог, который возвращается при возврате карты. Для совершения первой поездки достаточно иметь на счету 20 рублей. Затем баланс необходимо пополнить.

«Больше всего карт продали в МАП №1 города Люберцы (4218 штук). На втором месте — автоколонна №377 города Балашихи (3144 штуки), на третьем — МАП №2 города Коломны (2865 штук)», - говорится в сообщении.

Из общего количества купленных карт более 31 тысячи - объединенные карты «Стрелка» и «Тройка», 24 тысячи — «Стрелка».

Ежедневно на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто» проходит комплексная дезинфекция. Специалисты проводят влажную уборку помещений с применением специальных обеззараживающих средств. Обрабатываются все поверхности, с которыми могут соприкасаться пассажиры. Также несколько раз в день обязательную дезинфекцию проходят линейные автобусы предприятия.