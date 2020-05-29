РИАМО - 29 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин добавил средства массовой информации в перечень отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии коронавирусной инфекции, сообщает kp.ru.

Правительство страны формирует список отраслей, которые больше всего пострадали от Covid-19, чтобы оказать им поддержку.

В список вошли авиаперевозки, кафе и рестораны, деятельность в области демонстрации фильмов, стоматология, музеи, зоопарки и так далее.

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29 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 572 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 заболевших. В Москве - 2 332.

- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».

- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.