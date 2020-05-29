РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мая. Семь предпринимателей, ведущих бизнес социальной направленности, подали заявки на муниципальные субсидии в администрацию подмосковного Красногорска, сообщила начальник отдела развития малого и среднего бизнеса администрации горокруга Светлана Иванова.

В пятницу она провела выездное обследование мест ведения бизнеса социальных предприятий. Она посетили инклюзивный детский центр, центр развития и коррекции речи, центр семьи и детства, частные детские клубы и детские сады.

«Сейчас мы рассматриваем 7 электронных заявок. Компенсация на все предприятия составит около 4,2 миллиона рублей. Эти средства выделили из местного бюджета», - сказала Иванова.

Она добавила, что администрация горокруга ежегодно в рамках программы «Предпринимательство» оказывает финансовую поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса.

«В этом году в связи с непростой экономической ситуацией конкурсный отбор проводим намного раньше, чем обычно. Первый этап конкурса для социальных предпринимателей стартовал 19 мая. Планируем, что весь процесс займет не более 3 недель, и в ближайшее время средства поступят участникам конкурса. Обычно на это требуется около 2 месяцев», - добавила Иванова.

Организации могут потратить средства на коммунальные платежи, выплату арендной платы, покупку мебели и практических материалов, оплату сертификатов по обучению и на ремонт. В нынешнем году большинство предпринимателей с помощью субсидии планируют оплатить аренду. Из-за ограничительных мероприятий они приостановили занятия, и терпят убытки.

«С текущего года финансовую поддержку могут получить предприятия, которые официально получили статус социальных. Реестр формирует Мининвест Подмосковья. На сегодняшний день у нас в округе 11 социальных организаций. Следующее включение в реестр Мининвест будет проводить 1 июля. По нашим данным заявки подали еще порядка 25-30 красногорских организаций», - пояснила Иванова.

Второй этап конкурса для социальных предпринимателей будет проходить в сентябре. Тогда же администрация муниципалитета будет выдавать субсидию на возмещение затрат на приобретение и лизинг оборудования остальным предприятиям малого и среднего бизнеса.