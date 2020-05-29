РИАМО - 29 мая. На территории поселения Кленовское Троицкого административного округа Москвы ввели карантин по бешенству животных, соответствующее распоряжение мэра столицы Сергея Собянина опубликовано на его официальном сайте.

«В связи с выявлением 28 мая 2020 года случая заболевания бешенством домашнего животного на территории поселения Кленовское Троицкого административного округа города Москвы <...> установить карантин на территории поселения <...> до 29 июля 2020 года», - говорится в документе

На время действия карантина в поселении запрещено проводить выставки собак и кошек, выводки и натаски собак. Также запрещается торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы этой территории.

Кроме того, запрещается отлов диких животных для вывоза в зоопарки или с целью расселения в других регионах.

Контроль за соблюдением карантина будет вести комитет ветеринарии Москвы.