РИАМО - 29 мая. Число парковочных сессий за 28 мая выросло в Москве на 3% по сравнению с предыдущим днем и достигло отметки в 131 тысячу, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Пока что это по-прежнему намного меньше, чем за тот же период прошлого года (минус 42%), но разница с каждым днем сокращается», – говорится в сообщении.

Самый большой прирост наблюдался внутри Бульварного кольца Москвы.

Волонтеры и сотрудники медорганизаций Москвы могут бесплатно оставлять свои автомобили на парковках со шлагбаумом и городских парковках.