РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мая. В Балашихе собственников недвижимости до 1 июля освободят от уплаты земельного налога в обмен на снижение ими ставок аренды, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Совет депутатов городского округа Балашиха принял решение об освобождении от уплаты земельного налога собственников недвижимости в обмен на снижение ими ставок аренды. Такая мера поддержки действует для торговых центров, объектов торговли, общепита и бытового обслуживания с 1 марта по 1 июля», - говорится в сообщении.

Также в городском округе наряду с федеральными и региональными мерами поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса предоставлена отсрочка по уплате арендных платежей за имущество, продлены сроки авансовых платежей по земельному налогу.