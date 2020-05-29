РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 мая. Полицейские городского округа Мытищи проводят ежедневные патрулирования с целью выявления нарушений правил пожарной безопасности и обеспечения охраны общественного порядка, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

С 27 апреля на территории городского округа Мытищи проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пожары-2020».

«Сотрудниками МУ МВД России «Мытищинское» ежедневно осуществляется патрулирование лесных массивов и мест массового отдыха граждан с целью выявления правонарушений, связанных с нарушением правил пожарной безопасности и обеспечения охраны общественного порядка. Убедительная просьба в связи с пожароопасной обстановкой на территории Московской области соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить открытый огонь в лесных массивах и под кронами деревьев», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что обо всех фактах нарушения общественного порядка и иных противоправных действиях следует сообщать в дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» по телефонам: 8(495)581-74-01, 8(498)687-22-02 или «02».