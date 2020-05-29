РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 мая. Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин попросил пенсионеров и граждан, находящихся в зоне риска по заболеванию коронавирусом, избегать посещения общественных мест и пользоваться средствами защиты, сообщается в Instagram-аккаунте Никиты Чаплина.

«Вместе с главой Мытищ Виктором Азаровым обсудили смягчение режима самоизоляции. В Подмосковье открываются парки, постепенно возвращаются к работе МФЦ, открываются магазины площадью до 400 метров, предприятия, люди возвращаются на рабочие места. Мы надеемся, что лето мы сможем провести в привычном для нас режиме, но говорить о снятии всех ограничений пока рано. Большая просьба к нашим пенсионерам и гражданам, которые оказались в зоне риска, - избегайте посещения общественных мест, носите маски и используйте средства защиты», - написал Чаплин.

Он отметил, что показатели в целом стабилизируются, но уровень госпитализации по-прежнему высокий.