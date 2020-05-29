РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 мая. На улицах городского округа Мытищи за пять месяцев текущего года отловили 124 животных без владельца, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

В городском округе Мытищи продолжается работа по регулированию численности животных без владельцев.

Второй год подряд отловом безнадзорных животных на территории округа занимается Фонд помощи бездомным животным «НИКА».

«Так, за пять месяцев текущего года на улицах округа отловили 124 животных без владельца, 14 из которых нашли нового хозяина, а 12 – оставлены на пожизненное содержание в приюте. В целом в 2020 году по данным мониторинга численность безнадзорных животных на улицах округа снизилась на 32%», - говорится в сообщении.

При обнаружении животных без владельцев можно сообщить о месте их обитания по телефону 112 или 8(495)586-73-62, а также написать обращение на интернет-портале «Добродел».