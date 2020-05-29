РИАМО – 29 мая. Коронавирусная инфекция способна отучить россиян от курения табака, длительный стаж курения ухудшает работу легких, сообщил психиатр-нарколог Алексей Смышляев.

Курение в первую очередь поражает именно легкие человека. Идут осложнения в виде воспаления легочной ткани и нарушения газообмена, а отсюда – все последствия, в том числе летальные.

«При коронавирусе <…> осложнения идут на легочную систему и вызывают тяжелую пневмонию <…>. При осложнениях Covid-19 легкие становятся главным органом-мишенью. Курение тоже воздействует на легкие и тоже снижает газообмен, вызывая нехватку кислорода», – сказал нарколог в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что курение опасно до заражения, а при пневмонии – противопоказано. При этом у человека, который заразился коронавирусом либо другим заболеванием, вызывающим пневмонию, желание курить отпадает само собой. В дальнейшем это может привести к отказу от вредной привычки, однако не у всех.

По словам Смышляева, организм выбирает для выживания какой-то способ. Отказ от курения в данном случае может быть для людей компенсаторным способом выживания. Однако у достаточно большого количества россиян высокая психическая зависимость от курения. Нарколог предположил, что число курильщиков будет снижаться, но не кардинально.

Ранее эксперты Роспотребнадзора отметили, что курение ухудшает работу легких, а организму курящего человека труднее бороться с коронавирусом и респираторными заболеваниями.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 572 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 заболевших. В Москве - 2 332.

- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».

- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.