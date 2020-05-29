РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 мая. ООО «Эмеральд групп» заплатит штраф в размере 900 тысяч рублей за незаконную добычу полезных ископаемых в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску Минэкологии, ответчиком выступало ООО «Эмеральд групп», ранее уличенное в незаконном пользовании недрами в городском округе Мытищи.

«Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении и оштрафовало компанию на 900 тысяч рублей. Рассчитанный ущерб недрам составил 615 тысяч рублей. Поскольку нарушители отказались возмещать его добровольно, теперь им придется сделать это по решению суда», - говорится в сообщении.

В ходе административного расследования установлено, что добыча песка без лицензии велась на двух земельных участках, предназначенных для строительства жилого микрорайона на улице Силикатной.

«Полицейские пресекли работы и обратились в Минэкологии с просьбой провести маркшейдерские изыскания и установить объем добытого песка, а также рассчитать ущерб, нанесенный окружающей среде. Исследования показали, что всего было добыто более 2 тысяч кубометров полезных ископаемых», - отмечается в материале.