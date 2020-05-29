РИАМО – 29 мая. Врач и телеведущий Евгений Комаровский показал на личном примере, как нужно правильно мыть руки, ролик с экспериментом доктор разместил на личном YouTube-канале, передает Федеральное агентство новостей.

Вместе с Комаровским в ролике принял участие эпидемиолог Андрей Александрин. Он посоветовал доктору надеть перчатки и закрыть глаза специальной маской, после чего его коллега налил в руки врачу черную краску, имитирующую жидкое мыло или антисептик. Далее Комаровский начал «мылить» руки. Несмотря на профессионализм Комаровского, на перчатках остались белые участки.

«Я хочу обратить внимание, что очень важно, когда моешь руки с мылом или обрабатываешь их спиртовым антисептиком, обрабатывать в том числе качественно и кисти рук. А это вы, например, не сделали, потому что вы <…> как раз пожалели свою одежду», - сказал эпидемиолог.

Он добавил, что если предложить повторить эксперимент зрителям с закрытыми глазами, то все участники увидят большое количество оставшихся белых пятен на перчатках. На белых участках, в которые не попало «мыло», потенциально мог бы остаться вирус.

Ролик можно посмотреть на личном YouTube- канале доктора Комаровского.

Ранее врач развеял мифы об использовании санитайзера. Чтобы качественно обработать руки, необходимо «пшикнуть» антисептиком не менее 27 раз, что равняется трем миллилитрам дезинфицирующего средства.

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