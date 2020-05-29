РИАМО – 29 мая. Подавляющее большинство аварий на российских дорогах происходят из-за того, что участники движения неверно оценивают ситуацию, сообщил журналистам в пятницу заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

«Проблематика очень серьезная. Больше 90% дорожно-транспортных происшествий происходит прямо или косвенно по причине недооценки водителем, пешеходом, пассажиром дорожных условий и приводит к тяжким последствиям», - сказал Понарьин.

Он добавил, что в регионах стартует всероссийская социальная кампания «Внимание на дорогу!». В ее рамках по центральным телеканалам покажут видео, в котором напомнят о важности концентрации внимания за рулем и при переходе через дорогу. Кроме того, планируется подготовить ряд аудиороликов для трансляции на радио.

«В 15 субъектах РФ, где мы видим критические результаты с летальностью в ДТП, мы будем проводить (дополнительно - ред.) очные кампании, активности, состоящие из не менее чем 250 различных видов пропагандистских мероприятий», - заключил Понарьин.