РИАМО - 29 мая. Московское областное УФАС поддержало жалобу компании «Альянс» на действия комиссии по осуществлению закупок учреждений «Центр благоустройства Костинское» и «Центр проведение торгов» при проведении электронного аукциона на поставку хозяйственного инвентаря и перчаток, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отказал фирме в допуске к участию в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Альянс» обоснованной», - говорится в сообщении.

Также ведомство выдало муниципальному казенному учреждению «Центр благоустройства Костинское» и муниципальному казенному учреждению «Центр проведения торгов» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.