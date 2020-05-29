РИАМО - 29 мая. На одиннадцатиклассника в Московской области мошенники оформили кредит в 1,5 миллиона рублей, сообщил журналистам президент Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи Андрей Камин.

«Сидят родители и думают, что в соседний комнате их ребенок делает домашнее задание. А на него эти милые люди, пообещавшие оклад в 100 тысяч в месяц, оформили кредит в 1,5 миллиона рублей. На школьника. <...> Это конкретная история случившаяся в Московской области. Кредит оформили на учащегося 11 класса, который не имеет ни работы, ни источника дохода. Таких случаев десятки», - сказал Камин.

По его словам, кредит на школьника оформили представители бизнес-культа, который так же называют «пирамидой». Под влиянием этих организаций как правило оказываются люди с психическими расстройствами, находящиеся в депрессии.

«Многие молодые люди оказались без работы, они ищут работу в интернете, там просто расцвели эти культы, предлагающие молодым людям работу, предлагая при этом заплатить за какое-нибудь обучение», - рассказал Камин.

Он отметил, что граждане, которые в эту группу попали, рассказывали, что там есть люди в депрессии. Мошенники охотятся на именно таких людей.

«Дети боятся говорить с родителями. Они отказываются от помощи полиции и журналистов. Они только к психологам приходят. Что можно в этой ситуации сделать? Можно оказать психологическую помощь. <...> Есть телефон доверия, такая офлайн-структура, есть сайт, который работает в интернете, но не в каждом регионе он есть. Дети даже не знают, куда можно обратиться», - добавил Камин.