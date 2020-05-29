РИАМО - 29 мая. В честь Дня защиты детей «Яндекс.Лавка» предлагает родителям провести время со своими детьми вкусно и с пользой, в Москве и Петербурге сервис представит клиентам наборы продуктов для приготовления блюд всей семьей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы «Яндекс.Лавки».

Рецепты данных блюд позволят одновременно занять взрослых и малышей от двух лет.

«Первым блюдом для приготовления вместе с детьми станет тропический тирамису с манго, карибским сиропом и фисташками. В набор входит рецепт и все необходимые ингредиенты - только свежие и натуральные», - сказал собеседник агентства.

Кондитеры «Яндекс.Шефа» прописали в данном рецепте все этапы приготовления, с которыми ребенок может справиться самостоятельно. Например, малыш может перемешать крем или выложить печенье слоями. Данный рецепт рассчитан на четыре порции.

Заказать набор можно в «Яндекс.Лавке» (раздел «Наборы продуктов с рецептами») через мобильные приложения «Яндекс», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Такси» для iOS и Android или через сайт https://eda.yandex/lavka.

Все наборы для приготовления блюд с детьми будут доступны для заказа с пятницы. Блюда для приготовления с детьми помечены специальным значком, позже их ассортимент могут расширить.

«Конструктор с продуктами и рецептом курьер доставит всего за 10-15 минут. Все заказы «Яндекс.Лавки» на время пандемии доставляют бесконтактным способом», - добавил представитель пресс-службы.

Кладовщикам и курьерам сервиса измеряют температуру, а также выдают средства индивидуальной защиты: перчатки, маски и средства дезинфекции. С мая «Яндекс.Лавка» работает круглосуточно.