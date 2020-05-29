РИАМО - 29 мая. В столице не будут расти тарифы на прокат велосипедов, во время поездок желательно использовать перчатки и антисептик, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Тарифы на велопрокат повышаться не будут, и для курьеров и волонтеров он по-прежнему остается бесплатным», – сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Велопрокат будет открыт в мегаполисе для всех желающих с 1 июня.

Бесплатный велопрокат для курьеров и волонтеров начал работу 10 апреля. Сначала открылась только половина станций, вторая половина открылась неделю спустя. Время бесплатной поездки ограничено 45 минутами.

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