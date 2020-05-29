РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мая. Парки городского округа Люберцы в пятницу возобновили работу, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева 29 мая возобновляют работу парки Подмосковья. Жители Люберец смогут гулять в парках округа без ограничения по времени, но наличие маски обязательно», - говорится в сообщении.

Детские и спортивные площадки остаются закрытыми. Также не работают парки аттракционов.

В Московской области продолжает действовать масочный режим. В общественных местах необходимо находиться в масках соблюдать дистанцию.

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29 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 572 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 заболевших. В Москве - 2 332.

- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».

- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.