РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мая. 8 моделей, созданных ребятами из Балашихи, включены в онлайн-галерею лучших изобретений школьников региона, организованную в рамках областного фестиваля технического творчества учащихся «Технопорт-2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В категорию «Юные моделисты (с 12 до 14 лет) включены 8 моделей, созданных ребятами из Балашихи. Проголосовать за их изобретения можно до 29 мая по ссылке. А поучаствовать в онлайн-конференциях, мастер-классах, занятиях и приобрести новые навыки работы с современными обучающими конструкторами есть возможность до закрытия онлайн-фестиваля», - говорится в сообщении.

Онлайн-фестиваль завершит свою работу 1 июня.