РИАМО - 29 мая. Министр внутренних дел РФ генерал полиции России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении четырех сотрудников патрульно-постовой службы Южного округа столицы, которые задержали злоумышленников, устроивших перестрелку около жилых домов на Каширском шоссе, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Награждены за отвагу и самоотверженность во время выполнения служебных обязанностей старший сержант полиции Михаил Калашников, сержант полиции Роман Гагин, старший лейтенант полиции Алексей Сычевский и сержант полиции Александр Чечеткин.

«Вечером 24 мая в дежурную часть отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное города Москвы поступило сообщение о стрельбе возле дома 65Б по Каширскому шоссе. На место происшествия были направлены два наряда патрульно-постовой службы полиции», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что, когда Калашников и Гагин вместе с коллегами Сычевским и Чечеткиным прибыли на место происшествия, то поняли, что стрелявшие находятся в паркинге внутри здания. Они не растерялись, рассредоточились на местности и начали задержание злоумышленников.

Во время операции Калашников заметил неизвестного, выбежавшего в лифтовой холл, а потом он закрыл за собой дверь. Полицейский побежал за ним и обнаружил пятерых людей в масках. Он не дал закрыться лифту и решил не применять табельное оружие, так как в замкнутом пространстве могли пострадать люди.

Один из злоумышленников толкнул полицейского и попытался скрыться. Калашников с подоспевшим Гагиным догнали и обезвредили убегавшего. Потом правоохранители задержали еще двух подозреваемых, а остальных – сотрудники Госавтоинспекции на Большой Сухаревской площади города в ходе отработки ориентировки.

«За отвагу и самоотверженность старший сержант полиции Михаил Калашников и сержант полиции Роман Гагин награждены медалями МВД России «За доблесть в службе». Старший лейтенант полиции Алексей Сычевский и сержант полиции Александр Чечеткин – почетными грамотами министерства внутренних дел Российской Федерации», – заключила Волк.