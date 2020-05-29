РИАМО – 29 мая. Новый документ об особых правилах увольнения сотрудников во время пандемии подготовил Минтруд РФ, в проекте также прописаны условия вывода работников в смены и права на изменение их обязанностей без согласия, сообщает РБК.

Этот проект отправили на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (участвуют правительство, работодатели, профсоюзы) в соответствии со стандартным регламентом. После документ могут внести на рассмотрение в правительство.

«Ведомство в постановлении предлагает правительству впервые воспользоваться временным правом устанавливать особое регулирование трудовых отношений в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, которое должно появиться у кабинета после вступления в силу соответствующих поправок», - говорится в сообщении.

Пока этот законопроект принят Госдумой в трех чтениях, далее его должны будут одобрить Совет Федерации и президент.

В новом документе сказано, что трудовое законодательство в норме предоставляет работодателю три основных способа оптимизации персонала: введение простоя, сокращение штата или численности и перевод на неполный рабочий день. Принципы поведения работодателей и работников в условиях карантинных мер в действующих законах конкретно не прописаны.

Также в законе не прописан запрет о принятии решения о сокращении численности или штата во время карантин. Однако разработчики предлагают отметить, что в случае сокращения численности или штата, если срок уведомления работников истекает в период карантина, увольнение происходит только после завершения ограничительных мер, на следующий рабочий день после этого, следует из проекта Минтруда.

Согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан предупредить сотрудников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации или по сокращению штата не позднее чем за два месяца.

Кроме того, ведомство предложило сократить срок уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы (в том числе о введении режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели) с двух месяцев до двух недель, если необходимость таковых вызвана карантинными ограничениями, отмечается в проекте постановления.