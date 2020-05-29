РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. В микрорайоне Климовск Подольска рабочие начали ремонт тротуара на улице Садовая, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтатке».

«В микрорайоне Климовск подрядная организация «Зеленхоз», содержащая дороги и тротуары местного значения на Гривно, приступила к работам по ремонту тротуара вдоль улицы Садовой на участке от улицы Рабочей до Рябинового проезда. Во время работ установят бортовой камень, обустроят новое асфальтовое покрытие, тротуар приподнимут над уровнем земли», - говорится в сообщении.

Также для предотвращения парковки автомобилей на участке с зелеными насаждениями на Рябиновом проезде установят дорожный бортовой камень.