РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мая. Текстильное объединение «Монолит» в поселке Октябрьский Люберец с 15 марта изготовило порядка 2 миллионов гигиенических масок, сообщил председатель совета директоров компании Сергей Лукьянов.

В пятницу журналисты посетили текстильное объединение «Монолит», чтобы узнать, как предприятие работает в условиях пандемии. Ранее «Монолит» выпускал постельное белье, но с начала пандемии магазины, рестораны и другие точки закрылись. Чтобы выплачивать зарплату сотрудникам и не сокращать их, компания приняла решение перейти на изготовление масок и защитных костюмов.

«У нас было сырье, мы начали с простых вещей - марлевых, бязевых повязок, медицинских масок. Затем начали получать регистрационные удостоверения, разрабатывать защитные костюмы. С 15 марта приступили, затем наращивали темпы. Уже изготовили не менее 2 миллионов масок и 200 тысяч защитных костюмов», - сказал Лукьянов.

Он добавил, что на предприятии в Октябрьском в четырех швейных цехах трудятся 70 человек, не считая водителей, сотрудников складов и других, не занятых на производстве.

«Мы поставляем (продукцию - ред.) не только в медучреждения, но и в торговые сети. Защитные костюмы нужны и тем, кто убирает мусор, дезинфицирует подъезды», - подчеркнул Лукьянов.

Он пояснил, что для производства костюмов закупили оборудование на 2,5 миллиона рублей. Также компания активно пользуется льготами от государства, чтобы получить субсидии и выплачивать зарплату всем своим сотрудникам.

С 1 июня «Монолит» планирует открыть розничные магазины - те, которые имеют отдельный вход с улицы.

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29 МАЯ

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