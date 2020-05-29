РИАМО - 29 мая. В Видном опровергли сообщения о том, что медики не обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, также врачи и остальной медперсонал получают все необходимые выплаты, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского городского округа.

Ранее в соцсетях появились анонимные публикации о том, что видновские медики, работающие с коронавирусными больными, якобы не обеспечены средствами индивидуальной защиты и не получают положенных выплат.

«Мы очень внимательно относимся к любому негативному сообщению о работе системы здравоохранения, даже если оно анонимно. Я лично держу на контроле вопросы выплат и обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты», - подчеркнул глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

В округе создана комиссия для решения вопросов, связанных с выплатами медицинским работникам, работающим с Covid-19. За время работы комиссии в нее поступили три жалобы, которые были рассмотрены.

Из 476 коек, подготовленных для приема больных с коронавирусом, на утро 28 мая было занято 392. Все медработники обеспечены необходимыми средствами защиты.

«Каждый из нас знал, на что он идет, когда выбирал эту профессию. Хочется поблагодарить наше правительство за то, что не бросают нас в этот трудный час, помогают с обмундированием, помогают решить финансовые проблемы», - отметил заведующий приемным отделением ВРКБ Григорий Жердев в соцсетях.

Врачи, работающие с пациентами с Covid -19, получают доплаты по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры - по 50 тысяч рублей, младший персонал - по 25 тысяч рублей в месяц.