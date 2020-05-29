РИАМО - 29 мая. На базе учреждений дополнительного образования в Московской области с 1 июня начнут работать образовательные и развлекательные онлайн-площадки, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«В Подмосковье с 1 июня свыше 150 образовательных и развлекательных площадок на базе организаций допобразования начнут работать в режиме онлайн. Свои виртуальные двери откроют площадки во всех городских округах региона», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что участниками интересных событий на данных площадках станут около 80 тысяч детей Подмосковья.

По ее словам, всех участников ждут дистанционные занятия, беседы, викторины, лекции, мастер-классы, веселые зарядки и развивающие игры.

«Наша задача – сделать летние каникулы для ребят полезными и увлекательными. Мы адаптировали дополнительные общеобразовательные программы художественной, технической, естественнонаучной, социально-педагогической, спортивной и туристско-краеведческой направленностей под дистанционное обучение», - отметила Каклюгина.

Она уточнила, что ребята теперь могут онлайн научиться интересным вещам, а также весело провести время.

С полным перечнем возможностей онлайн-площадок можно ознакомиться по ссылке («Педагогическая копилка организации летнего досуга в режиме онлайн на территории Московской области в 2020 году»).