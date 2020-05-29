РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мая. Полиция Балашихи проводит проверку по факту уничтожения мужчиной молодых деревьев на газоне в ЖК «Алексеевская роща», сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

Один из очевидцев 28 мая разместил в соцсетях видео, на котором видно, как на территории ЖК «Алексеевская роща» мужчина заходит на газон и с корнем выдергивает несколько саженцев деревьев, мешающих ему припарковаться. По признанию очевидца, на замечания людей автовладелец реагировал агрессивно. По факту произошедшего жителями было написано заявление в полицию.

«По данному факту в МУ МВД России «Балашихинское» проводится проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ с целью установления противоправных действий. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Виновные лица будут привлечены к ответственности», - сказала сотрудник.