РИАМО - 29 мая. Утром в пятницу в Подмосковье и Москве прошел сильный ливень, в области выпало до 50% от месячной нормы осадков, в столице - до 40%, сообщается на сайте «Метеоновости».

На запад Подмосковья обрушились самые сильные дожди. В Можайске за утро пятницы выпало 28 миллиметров, в Волоколамске - 23 миллиметра, в Наро-Фоминске и в районе «Нового Иерусалима» - по 19 миллиметров осадков.

«Около 6 утра 29 мая Москва оказалась в зоне теплого фронта южного циклона. За три часа сильного ливня на столицу выпало местами до 40% месячной нормы осадков. Ливни такой интенсивности можно назвать тропическими», - говорится в сообщении.

Самые сильные дожди отметили в Северо-Восточном округе города - до 23 миллиметров. В Зеленограде - 21 миллиметр, на западе и северо-западе столицы - до 19 миллиметров.

На ВДНХ за три часа пятницы выпало 15 миллиметров, а в центе столицы - 12 миллиметров.

Месячная норма осадков в мае составляет 51 миллиметр.