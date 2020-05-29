РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. В микрорайоне Климовск Подольска начались работы по обустройству тротуара вдоль Бережковского проезда, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 28 мая подрядная организация МБУ «ПКБ» приступила к работам по спилу древесной поросли для дальнейшего строительства тротуара вдоль Бережковского проезда. Тротуар шириной 2 метра обустроят с противоположной от СНТ «Березка 7» стороны», - говорится в сообщении.

Строительством тротуара будет заниматься подрядная организация «СевСтрой», выигравшая аукцион.