РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. В подмосковном Подольске 12 предпринимателей оформили документы на отсрочку арендной платы по договорам аренды недвижимого муниципального имущества и земельных участков, сообщил глава городского округа Подольск Николай Пестов.

На территории Подольска зарегистрировано свыше 16 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе более 9 тысяч индивидуальных предпринимателей. В различных организациях МСП работают около 55 тысяч человек, это треть от общей численности занятых в экономике округа. 47,2% налоговых поступлений в доход местного бюджета обеспечивает бизнес. Наряду с федеральными и региональными мерами поддержки предпринимательства в условия пандемии Covid‑19 в округе приняты решения об имущественной и финансовой поддержке бизнеса на муниципальном уровне.

«Предусмотрена частичная компенсация затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования и затрат, связанных с приобретением оборудования для развития или модернизации производства. Важное решение, принятое по просьбе предпринимателей Подольска – отсрочка арендной платы по договорам аренды недвижимого муниципального имущества и земельных участков. Сегодня 12 организаций уже оформили документы», — написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Он отметил, что для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, применяется понижающий коэффициент при расчете арендной платы. Принятые меры призваны смягчить негативные экономические последствия, связанные с ограничительными мерами в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Подробнее о муниципальных мерах поддержки предприниматели могут узнать в управлении по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства и в комитете имущественных и земельных отношений администрации округа.