РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мая. Красковский культурный центр Люберец в пятницу проведет кулинарный мастер-класс для всей семьи, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В пятницу, 29 мая, в аккаунтах социальных сетей Красковского культурного центра: https://www.instagram.com/kraskovo_kkc/?hl=ru, https://vk.com/kraskovo_kkc запланирован ряд увлекательных онлайн-мероприятий», - говорится в сообщении.

В 15:00 начнется видеолекция о создании стихотворений «Люблю я мир поэзии прекрасной!». Завершится онлайн-программа культурного центра рубрикой «Интересные люди». В 19:00 в прямом эфире пройдет встреча с руководителем коллектива уличного танца «ZOOM» Анастасией Плясухиной.