РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. Полицейские Подольска задержали двоих местных жителей, подозреваемых в краже велосипеда стоимостью 18 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 36-летнего местного жителя. Он рассказал, что неизвестные похитили велосипед. Общая сумма материального ущерба составила 18 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали двух местных жителей в возрасте 21 и 41 года. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - говорится в сообщении.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.