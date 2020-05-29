РИАМО - 29 мая. Подмосковный перевозчик «Мострансавто» проводит дополнительный инструктаж для водителей по безопасному вождению в условиях ливня, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы предприятия.

«По состоянию на 11:00 автобусы «Мострансавто» работают в штатном режиме. Во всех филиалах приняты необходимые меры по обеспечению безопасности движения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при выпуске транспортных средств на маршруты для водителей проводится дополнительный инструктаж о соблюдении правил дорожного движения.

«В первую очередь инструктаж по соблюдению скоростного режима, дистанции и бокового интервала», - уточнил собеседник агентства.

Кроме того, техническая служба усилила контроль за техсостоянием подвижного состава. Диспетчеры филиалов организовали взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, а также службами, ответственными за содержание дорог.

Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Московском регионе на пятницу из-за грозы, града и ветра.