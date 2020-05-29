РИАМО - 29 мая. На новом участке Калининско-Солнцевской линии московского метро от станции «Рассказовка» до станции «Внуково» начались строительные работы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Начались строительные работы на участке протяженностью около 5 километров от тупиков за станцией «Рассказовка» до будущей станции «Внуково» на территории одноименного аэропорта. На новом участке «желтой» линии будут возведены две станции мелкого заложения – «Пыхтино» и «Внуково», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на данный момент производится вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства будущих станций и притоннельных сооружений. Строительство монтажно-щитовой камеры ведется на станции «Пыхтино» для запуска тоннелепроходческих комплексов в сторону станции «Рассказовка».

Бочкарев отметил, что планируется строительство еще одной монтажно-щитовой камеры для старта ТПМК в сторону «Внуково» в районе поселения Внуковское.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заявил, что особенностью нового участка Калининско-Солнцевской линии станет интересное инженерное сооружение – метромост.

«В непосредственной близости от будущей станции «Пыхтино» над рекой Ликова будет построен метромост. Его протяженность составит 460 метров. В настоящее время подготовительные работы по его сооружению уже начались», - подчеркнул Кравцов.

Транспортную инфраструктуру в новой Москве улучшит ввод нового участка Калининско-Солнцевской ветки. Учитывая планируемый рост пассажиропотока в аэропорт Внуково, появление дополнительного скоростного транспорта существенно снизит нагрузку на улично-дорожную сеть.

Кроме того, будут скорректированы маршруты наземного транспорта. Таким образом, на поездку в центр из аэропорта Внуково и поселений Новомосковского округа жители сэкономят порядка 15-20 минут.