РИАМО - 29 мая. Коронавирус может вызывать семь видов сыпи, в некоторых случаях это первый сигнал заражения, поэтому дерматологам нужно особенно внимательно относиться к своим пациентам в период пандемии, пишет в пятницу газета «Известия».

Издание уточняет, что в литературе встречается много данных о кожных симптомах, но их специфичность для коронавируса пока не доказана. Кроме того, специалисты сообщают, что из-за эпидемии стало сложно лечить пациентов с воспалительными заболеваниями — например, псориазом.

«Хотя Covid-19 и не является кожным заболеванием, он оказывает огромное влияние на дерматологию», — утверждают медики.

При этом есть случаи, когда больные коронавирусом имеют различные внешние проявления. Первая группа — это ангииты кожи (воспаления стенок сосудов, которые проявляются как волдыри). Вторая группа — папуло-везикулезные высыпания (характеризуются острыми клиническими симптомами, обычно они плотно покрывают все тело).

Третья категория - розовый лишай и папуло-сквамозные сыпи (воспалительные заболевания кожи, характеризующиеся красными или розовыми папулами и бляшками, покрытыми чешуйками). Четвертая категория - кореподобная сыпь, пятая — токсидермия.

В шестую группу кожных проявлений коронавируса ученые включают крапивницу. К последней седьмой категории можно отнести трофические изменения тканей лица, которые возникают у пациентов на ИВЛ из-за длительного лежания на животе.

За последние сутки в России выявлено 8 572 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 2332 случая в Москве, 773 – в Подмосковье.

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Текстовая трансляция

29 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 572 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 заболевших. В Москве - 2 332.

- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».

- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.