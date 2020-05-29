РИАМО - 29 мая. С начала 2020 года в ряды подмосковного отделения «Юнармии» вступили более 500 человек, следующих новобранцев движение примет в июне, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы организации.

«В этом году вступили в «Юнармию» свыше 500 юных патриотов Московской области. Последнее выступление было 9 мая, в День Победы, тогда вступили 75 юнармейцев», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что следующее вступление в ряды «Юнармии» планируется ко Дню России, который отмечается 12 июня.

Московское областное отделение «Юнармии» объединяет почти 30 тысяч детей и подростков. Стать членом движения могут школьники в возрасте от восьми до 18 лет и поисковые отряды.

Деятельность движения «Юнармия» направлена на патриотическое воспитание молодого поколения. Кроме начальной военной подготовки, подопечные «Юнармии» осваивают навыки выживания в экстремальных условиях, занимаются волонтерством и творчеством.