РИАМО - 29 мая. В пятницу утром 96% пассажиров железнодорожного транспорта и 98% пассажиров автобусов в Подмосковье надели маски, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Не забывайте о масках, берегите себя!» - говорится в сообщении.

В Подмосковье действует масочный режим. Все жители должны надевать средства индивидуальной защиты в общественных местах - в транспорте, магазинах и так далее. Желательно также надевать перчатки.

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29 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 572 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 773 заболевших. В Москве - 2 332.

- График прогулок в Москве появился в «Яндекс.Картах».

- В столице за сутки скончалось 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2330.