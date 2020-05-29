РИАМО - 29 мая. В Московской области в рамках весенне-полевых работ аграрии посеяли более 80% картофеля, полностью завершил посадку агрохолдинг в Дмитровском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«На сегодняшний день сельхозпроизводители региона посеяли картофель на площади 11,2 тысячи гектаров, что составляет более 80% от запланированного сева. Всего в этом году в Подмосковье картофелем будет засеяно более 14 тысяч гектаров», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он уточнил, что в 2020 году сев картофеля и других овощей в регионе смогли начать раньше запланированного.

По его словам, первым в регионе начали высаживать картофель в Дмитровском городском округе. Например, агрохолдинг «Дмитровские овощи» первым начал сажать картошку и первым закончил данные работы. Всего компания посадила 1,2 тысячи гектаров картофеля, а в городском округе посеяно 4,2 тысячи гектаров картофеля, что составляет порядка 78% от плана.

В текущем году в Дмитровском округе картофель посадят на общей площади 5,4 тысячи гектаров, что на 161 гектар больше, чем в 2019 году.

«По планам аграриев к сбору первого урожая раннего картофеля мы сможем приступить примерно в начале июля», - отметил министр.

Сейчас в Московской области в самом разгаре посевная капусты, свеклы, лука, салата и других культур.